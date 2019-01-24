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Число погибших в результате терактов в мире сократилось — центр JTIC

Общество

В 2018 году зафиксировано 15 312 нападений

Число погибших в результате терактов в мире сократилось — центр JTIC
Терроризм

Париж, 24 января 2019, 08:51 — REGNUM  В международном аналитическом центре (JTIC) во Франции сообщили, что число погибших в результате терактов в мире в 2018 году достигло самого низкого уровня с 2009 года, передает Le Figaro.

«В течение 2018 года аналитический центр зафиксировал в общей сложности 15 312 нападений со стороны негосударственных вооруженных группировок по всему миру, в результате которых в общей сложности погибли 13 483 человек», — заявил Мэтью Хенман, глава исследовательского центра.

По его словам, количество атак в мире сократилось на 33,1%. Сообщается также, что Афганистан стал «самой опасной страной в мире». В 2018 году из-за террористических атак в Афганистане погибло 4 180 человек.

Специалисты центра отмечают, что такой результат объясняется борьбой с терроризмом на глобальном уровне, а также территориальными потерями боевиков в Ираке и Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послам ряда иностранных государств в Кремле заявил, что «борьба с терроризмом находится в числе безусловных приоритетов РФ».

Подробности: Борьба с терроризмом находится в числе безусловных приоритетов РФ — Путин

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