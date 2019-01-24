В 2018 году среднемесячная пенсия в Таджикистане составила около $30

Душанбе, , 08:33 — REGNUM По итогам 2018 года общий объем выплат пенсий и пособий в Таджикистане составил 2,344 млрд сомони ($248,5 млн), сообщает 24 января издание «ТаджикТА» со ссылкой на данные агентства по статистике при президенте республики.

По данным агентства, численность пенсионеров на 1 января 2019 года составила 686,6 тыс. человек. С учетом численности пенсионеров средняя пенсия в год составила $362, а в месяц — $30,2. В государственном бюджете Таджикистана на 2019 год на социальное страхование и социальную защиту планируется выделить 3,6 млрд сомони ($390 млн).

Напомним, в августе 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о повышении на 15% пенсий и пособий. С 1 сентября 2018 года на 15% выросли должностные оклады работников организаций и учреждений сферы образования, науки и культуры.

Читайте также: Средняя пенсия в Таджикистане составляет около 1,7 тыс. рублей