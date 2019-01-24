Четверг, 24 Января 2019 года
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В Полтавской области начались учения авиации ВСУ

Общество

Пилоты вертолётов будут практиковаться в выполнении боевых задач в разных условиях

Полтава, Украина, 24 января 2019, 08:30 — REGNUM  В Полтавской области проводятся лётно-методические сборы пилотов армейской авиации ВСУ, заявили в пресс-службе министерства обороны Украины 23 января на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Около сотни пилотов в течение недели будут практиковаться на вертолётах Ми-8 МСБ-В и Ми-2 МСБ-В. Они будут отрабатывать полёты в обычных и сложных погодных условиях, отрабатывать взаимодействие с другими членами экипажа и наземными подразделениями.

Как сообщало ИА REGNUM, во Львовской области прошла конференция в рамках подготовки к международным военным учениям Rapid Trident — 2019. В ней приняли участи военные из семи стран.

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Военные учения
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