Новосибирцам пообещали бесплатное протезирование суставов конечностей

Новосибирск, , 08:29 — REGNUM Эндопротезирование суставов конечностей с использованием разработанных в Новосибирском государственном техническом университете сверхпрочных керамических протезов станет частью программы обязательного медицинского страхования в Новосибирской области, сообщает 24 января пресс-служба вуза со ссылкой на директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) НСО Елену Ягнюкову.

«В 2019 году в программу обязательного медицинского страхования в Новосибирской области будут введены дополнительные методы высокотехнологичной помощи. Мы планируем, что с учетом этих методов объем оказываемой высокотехнологичной помощи в регионе вырастет до 9 тысяч случаев», — сказала Ягнюкова.

По её словам, объём средств в этом сегменте обязательного страхования на текущий год увеличен на 400 млн рублей и составит 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что к настоящему времени в регионе выполнено уже более 3,5 тысяч операций по имплантированию эндопротезов тазобедренного сустава, которые были разработаны при участии ученых механико-технологического факультета НГТУ. Выпускающая их компания «НЭВЗ-Керамикс» совместно с вузом готовит к запуску производство первых в мире керамических протезов для коленных суставов, которые начнут выпускать в Новосибирске в 2019 году.

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