Школьница из Омска получила подарок от Путина

Омск, , 08:18 — REGNUM 12-летняя жительница Омска Анастасия Парыгина получила в подарок от президента России Владимира Путина коньки. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 января в правительстве Омской области.

Школьница написала письмо главе государства в преддверии новогодних праздников. Она рассказала Путину о своём заветном желании — получить в подарок коньки.

Желание девочки исполнилось. Коньки она получила из рук министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Дмитрия Крикорьянца.

«Я увидела по телевизору, что ребята получают подарки от президента. А мне очень хотелось коньки, чтобы тренироваться, но у меня 41-й размер ноги, и родные не успевают покупать мне коньки. Бабушка в шутку посоветовала написать письмо президенту, а я так и сделала. Даже не думала, что моя мечта сбудется, да ещё так быстро. Я очень, очень рада этому», — рассказала школьница.

По данным облправительства, семиклассницу Настю воспитывает бабушка. Девочка хорошо учится и активно участвует в общественной жизни школы и класса, играет на фортепиано, поёт в школьном хоре. Настя мечтает стать ветеринаром.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в канун старого Нового года подарок от президента получила жительница Красноярска Жанна Дорофеева. Президент подарил девушке, проживающей в Красноярском реабилитационном центре, швейную машинку.

Читайте также: Путин подарил жительнице Красноярска швейную машинку