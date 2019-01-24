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Назван самый полезный вид мороженого

Общество

Употреблять этот десерт лучше не чаще двух-трех раз в неделю и по одной порции

Москва, 24 января 2019, 08:15 — REGNUM  При выборе мороженого между сливочным, пломбиром и молочным стоит предпочесть последнее, так как оно менее жирное и калорийное. Об этом рассказала врач-диетолог Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

Употреблять этот десерт лучше не чаще двух-трех раз в неделю и по одной порции (около 100 г) за раз. Лучше выбирать мороженое с самым коротким списком ингредиентов, в нем меньше искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов.

Мороженое содержит полезные для организма вещества — кальций, фосфор, калий, магний и витамины группы В. Кроме того, оно способствует выработке серотонина и дофамина — гормонов, от которых у человека поднимается настроение, рассказали эксперты РИА Новости.

Качество мороженого можно оценить, если понаблюдать за тем, как оно тает. Равномерное таяние и отсутствие льда говорит о добросовестности изготовителей.

Отметим, что 24 января считается Международным днем эскимо. В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в американском городе Онава (штат Айова) Христиан Нельсон запатентовал мороженое на палочке.

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