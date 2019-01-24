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В некоторых регионах ПФО из-за морозов отменили уроки в школах

Общество

К концу недели аномально низкие температуры воздуха сменятся некоторым потеплением

В некоторых регионах ПФО из-за морозов отменили уроки в школах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мороз

Москва, 24 января 2019, 08:02 — REGNUM  В нескольких регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в связи с сильными морозами отменены занятия в школах. Об этом сообщает 24 января ТАСС.

Отмечается, что речь идет о Мордовии, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областях. По данным Гидрометцентра России, в Саранске сегодня днем ожидается температура — 13 °C, ночью похолодает до — 20 °C. Дневная температура в Саратовской области местами снижалась до — 21 °C.

В Ульяновской области ожидается температура от — 27 до — 29 °C, а в Оренбургской области местами ожидается туман, изморозь и морозы до — 32 °C.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что к концу недели аномально низкие температуры воздуха в ряде областей ПФО сменятся некоторым потеплением.

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Погодные аномалии
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