В Нигерии нет места для гомосексуалов — офицер полиции

Лагос, Нигерия, , 08:13 — REGNUM Высокопоставленный офицер полиции Нигерии Долапо Бадмос предупредила всех жителей страны с нетрадиционной сексуальной ориентацией о том, что, продолжая жить в Нигерии, они рискуют подвергнуться уголовному преследованию. Об этом сообщает CNN Africa.

Долапо Бадмос, главный суперинтендант командования полицией по городу Лагос, сообщила об этом в своем личном закрытом аккаунте в социальной сети Инстаграм. На аккаунт подписано около 125 тысяч человек.

«Если у вас есть гомосексуальные наклонности, то в Нигерии нет места для вас. Закон запрещает любые клубы, ассоциации и организации гомосексуалистов в стране, и если у вас нетрадиционная сексуальная ориентация, то покиньте страну или вам придется столкнуться с уголовным преследованием», — заявляет Бадмос.

Закон о запрете однополых отношений (SSMPA) предполагает наказания вплоть до 14 лет лишения свободы. Международные организации по правам человека осуждают этот закон, однако, основываясь на выводах исследования организации The Initiative for Equal Rights (TIERs), около 90% граждан Нигерии поддерживают закон.