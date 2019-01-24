За год количество случаев мошенничества в Таджикистане увеличилось на 18%

Душанбе, , 07:58 — REGNUM В 2018 году в Таджикистане зарегистрировано 22 тыс. преступлений, что на 0,3% меньше, чем в 2017 году, сообщает 24 января агентство «ТаджикТА» ссылкой на агентство по статистике при президенте республики.

За отчетный период на 7,5% увеличилось количество грабежей, на 12,9% — случаев причинения тяжкого вреда здоровью, на 18,1% — случаев мошенничества. Вместе с тем, на 20,4% уменьшилось количество убийств и 11,9% — разбоев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года в Таджикистане было зарегистрировано 20,2 тыс. преступлений, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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