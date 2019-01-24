Рыбка поблагодарила Лукашенко за оказанную помощь

Минск, , 07:47 — REGNUM Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, поблагодарила белорусского лидера Александра Лукашенко за содействие в ее освобождении. Об этом она рассказала в видеообращении, которое опубликовано на странице адвоката Дмитрия Зацарницкого в Instagram.

— рассказала Вашукевич.

«Спасибо также президенту моей любимой страны за то, что помощь свою оказывал»,

Напомним, 22 января суд в Москве прекратил производство по ходатайству следствия об аресте Вашукевич и гражданина России Александра Кириллова, более известного как Алекс Лесли.

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Как сообщало ИА REGNUM, Вашукевич, Кириллов и еще восемь граждан РФ были задержаны в Таиланде по обвинению в предоставлении секс-услуг и работе без визы. В тюрьме их продержали почти год, а 15 января приговорили к 1,5 годам лишения свободы, остаток неотбытого срока был заменен на условный.

После освобождения осужденные были депортированы в Россию. В аэропорту Шереметьево правоохранительные органы задержали Вашукевич и Кириллова, а также ещё двоих российских граждан в рамках уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией.

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