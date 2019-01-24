В Китае были запрещены две незаконные общественные организации

Пекин, , 07:37 — REGNUM Министерство гражданской администрации КНР запретило деятельность двух общественных организаций и их аффилированных лиц, говорится в заявлении ведомства, передает 23 января агентство Синьхуа.

В результате расследования против этих двух организаций было выяснено, что ни одна из них не была зарегистрирована должным образом в соответствии с законами Поднебесной. Одна из них управляла и организовывала деятельность в сфере военно-гражданской интеграции, чем дискредитировала столь серьезную стратегию китайских властей.

Еще одна, существовавшая под названием «Китайская историческая образовательная комиссия», осуществляла мошеннические схемы во имя выгоды, прячась под маской продвижения в массы традиционной китайской культуры.

Отметим, что министерство в 2018 году уделило особое внимание борьбе с незаконными общественными организациями в Китае. К августу 2018 года 1,8 тыс. соответствующих организаций были запрещены или вычеркнуты из национального реестра.

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