Бывший китайский борец с коррупцией получил 14 лет за коррупцию

Пекин, , 07:27 — REGNUM Бывший высокопоставленный инспектор по проверке дисциплины был приговорен к 14 годам тюрьмы в Китае, поскольку был признан виновным во взяточничестве, сообщили в суде первой инстанции, передает 23 января агентство Синьхуа.

Все незаконные денежные средства Мо Цзяньчэна будут изъяты и переданы в государственную казну согласно решению Первого промежуточного народного суда Пекина. Кроме того, его оштрафовали на 4 млн юаней (около $589 млн).

С по 2017 годы Мо занимал несколько должностных позиций в городе Тунляо во Внутренней Монголии на севере Китая. Позднее он стал членом Регионального комитета Компартии Китая по Внутренней Монголии, а затем и партийным руководителем города Баотоу, который также расположен в этом регионе Китая.

Позднее Мо переехал в провинцию Цзянси, где также занимал несколько постов перед тем, как быть назначенным главой дисциплинарной инспекционной группы при Центральной Комиссии КПК по надзору за дисциплиной, которая исполняла свои прямые обязательства в структурах Министерства финансов КНР.

В этот период Мо брал деньги и дорогостоящие вещи на общую сумму 40 млн юаней лично или через посредника в лице его сына от соответствующих организаций и частных лиц в обмен на лояльность надзорного ведомства. Суд признал Мо виновным по всем статьям, а Мо, в свою очередь отказался от подачи апелляции, согласившись с приговором.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-губернатор китайской провинции Шэньси представал перед китайским судом за взяточничество в размере более 70 млн юаней. А в Китае, тем временем, продолжается кампания по борьбе с коррупцией, которая была инициирована нынешним председателем КНР Си Цзиньпином еще в 2013 году.

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