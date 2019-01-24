Росстат: почти 75% населения России живет в городах

Москва, , 07:29 — REGNUM В городах проживает подавляющее большинство населения России — 109 млн 451 тыс. человек. Таковы предварительные данные Росстата на 1 января 2019 года, опубликованные на официальном сайте ведомства.

В Москве и Санкт-Петербурге, по данным на 1 января, проживает соответственно 12 млн 630 тыс. и 5 млн 381 тыс. человек. Сельское население в целом по России составляет 37 млн 342 тыс. человек.

По оценке экспертов Росстата, за 2018 год численность населения страны уменьшилась на 86 тыс. 688 человек. Сокращение численности зафиксировано впервые с 2008 года.

По данным на 1 января текущего года, в России проживает 146 млн 793 тыс. 700 человек, тогда как годом ранее общая численность составляла 146 млн 880 тыс. 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года превышение смертности над рождаемостью в России составило 193 тыс. человек. При этом самая высокая убыль наблюдается в Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях, а естественный прирост наблюдается в регионах Северного Кавказа, Якутии, Туве и Тюменской области.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что в 2023—2024 годах в России может начаться естественный прирост населения вместо убыли — в правительстве рассчитывают на перелом негативной тенденции по естественной убыли населения.

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