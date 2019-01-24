Киберадминистрация Китая удалила более 7 млн единиц вредной информации

Пекин, , 07:13 — REGNUM Китай удалил из сети интернет более 7 млн единиц вредной информации в рамках недавней кампании по созданию «здорового киберпространства», сообщили в Киберпространственной администрации Китая (CAC), передает 23 января агентство Синьхуа.

По данным на 21 января более 7,09 млн вредных публикаций в сети интернет было удалено администрацией наряду с 308 тыс. незаконными интернет-аккаунтами, которые были аннулированы.

В общей сложности 733 вебсайта было закрыто, почти 10 тыс. мобильных приложений было удалено по 53 тыс. полученных наводок. Кампания сроком на полгода стартовала 3 января и нацелена на 12 типов вредоносной информации в сети интернет.

Один из крупных китайских производителей онлайн-информации Tiantian Kuaibao был уличен в распространении вульгарной, негативной и вредной информации, которая наносит вред онлайн-среде и вызывает негативную реакцию пользователей.

В CAC пригласили всех пользователей сети интернет, а также все сектора интернет-сообщества активно сообщать о всех найденных ими эпизодах правонарушений в интернете во имя создания «чистой интернет-среды».

Как сообщало ИА REGNUM, более 2670 человек получили уголовные сроки за незаконные публикации в сети интернет в 2018 году.

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