Соблюдение водителями правил стоянки проверяют в Костроме

Кострома, , 07:07 — REGNUM Костромские дорожные инспекторы проверяют улицы, на которых запрещено парковаться днем, передает интернет-портал «Общественное телевидение России». Это нужно, чтобы коммунальщики могли очистить их от снега.

Городские власти запретили стоянку на 14 улицах с 10 утра до 5 вечера, еще на 22-х нельзя парковаться ночью. Нарушения выявляют не только патрули, но и фиксируют камеры видеонаблюдения.

Штраф за неправильную парковку — 1,5 тысячи рублей, а в случае эвакуации владелец машины заплатит еще и за штраф-стоянку.

«Как правило, объяснение водителей следующее, что не успел выбрать место для парковки, либо недостаточно времени было у участника дорожного движения, чтобы припарковаться либо там, где он обычно паркуется, место было занято, — сказал начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Костроме Виталий Евдокимов. — Таким вот образом водитель, ну скажем, умышленно допустил нарушение ПДД».

С начала января за нарушение правил стоянки дорожные инспекторы оштрафовали более 650 автовладельцев.