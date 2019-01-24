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Соблюдение водителями правил стоянки проверяют в Костроме

Общество

Городские власти запретили стоянку на 14 улицах

Кострома, 24 января 2019, 07:07 — REGNUM  Костромские дорожные инспекторы проверяют улицы, на которых запрещено парковаться днем, передает интернет-портал «Общественное телевидение России». Это нужно, чтобы коммунальщики могли очистить их от снега.

Городские власти запретили стоянку на 14 улицах с 10 утра до 5 вечера, еще на 22-х нельзя парковаться ночью. Нарушения выявляют не только патрули, но и фиксируют камеры видеонаблюдения.

Штраф за неправильную парковку — 1,5 тысячи рублей, а в случае эвакуации владелец машины заплатит еще и за штраф-стоянку.

«Как правило, объяснение водителей следующее, что не успел выбрать место для парковки, либо недостаточно времени было у участника дорожного движения, чтобы припарковаться либо там, где он обычно паркуется, место было занято, — сказал начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Костроме Виталий Евдокимов. — Таким вот образом водитель, ну скажем, умышленно допустил нарушение ПДД».

С начала января за нарушение правил стоянки дорожные инспекторы оштрафовали более 650 автовладельцев.

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Нарушения Правил дорожного движения
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