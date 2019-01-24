В Зимбабве скончался музыкант Оливер Мтукудзи

Хараре, , 07:09 — REGNUM Оливер Мтукудзи, один из самых известных музыкантов Зимбабве, скончался от неизвестной болезни 23 января, сообщает CNN Africa.

Мтукудзи среди фанатов больше известен под псевдонимом «Туку». В течение нескольких десятилетий он успешно выступал в странах Африки, США, Великобритании и Канаде.

Он родился в музыкальной семье в 1952 году, его музыкальный стиль описывают как смесь поп-музыки из Зимбабве под названием «джит» и поп-музыки из ЮАР, называемой «тауншип-поп».

Музыкант выпустил более 60 альбомов. Мтукудзи часто называли духовным отцом Зимбабве. Он вел активную общественную жизнь, выступал против стигматизации ВИЧ в Танзании, критиковал патриархальный уклад общества и полигамию.