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В Зимбабве скончался музыкант Оливер Мтукудзи

Общество

Мтукудизи часто называли духовным отцом Зимбабве

Хараре, 24 января 2019, 07:09 — REGNUM  Оливер Мтукудзи, один из самых известных музыкантов Зимбабве, скончался от неизвестной болезни 23 января, сообщает CNN Africa.

Мтукудзи среди фанатов больше известен под псевдонимом «Туку». В течение нескольких десятилетий он успешно выступал в странах Африки, США, Великобритании и Канаде.

Он родился в музыкальной семье в 1952 году, его музыкальный стиль описывают как смесь поп-музыки из Зимбабве под названием «джит» и поп-музыки из ЮАР, называемой «тауншип-поп».

Музыкант выпустил более 60 альбомов. Мтукудзи часто называли духовным отцом Зимбабве. Он вел активную общественную жизнь, выступал против стигматизации ВИЧ в Танзании, критиковал патриархальный уклад общества и полигамию.

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