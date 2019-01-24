Численность постоянных жителей Пекина падает уже второй год подряд

Пекин, , 07:01 — REGNUM Численность постоянных жителей Пекина упала на 0,8% в 2018 году и составила 21,5 млн человек, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

В возрастном разрезе, количество постоянных жителей Пекина в возрасте от 15 до 59 лет превысило 15,6 млн человек или 72,6% от общего населения города, сообщили в Пекинском муниципальном бюро статистики и Исследовательской канцелярии при Национальном бюро статистики Пекина.

В Пекине также зарегистрировано 2,3 млн постоянных жителей возрастом ниже 14 лет, что составляет 10,5% от общей численности населения города, в то время как количество жителей старше 60 лет достигло 3,6 млн человек или 16,9% населения города.

Городское население Пекина составляет 18,6 млн человек или 86,5% от общего населения столицы. При этом, в 2017 году количество постоянных жителей Пекина составляло около 21,7 млн человек, что, в свою очередь на 22 тыс. меньше, чем в 2016 году. Пекин планирует сократить численность постоянного населения города в целях «лечения болезней больших городов» вроде дорожных пробок и загрязнения воды и воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году численность постоянного населения Пекина снизилось впервые за последние два десятилетия.

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