Суд отклонил ходатайство следствия об аресте бывшего свердловского министра

Екатеринбург, , 07:11 — REGNUM Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство четвёртого следственного управления СКР об изменении меры пресечения для обвиняемого во взяточничестве экс-главы министерства управления государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова. Следователи настаивали на аресте бывшего чиновника.

По данным местных изданий, представители СКР мотивировали своё ходатайство тем, что экс-министр оформил новый заграничный паспорт, а также, по версии следствия, он может оказать давление на свидетелей по делу. В свою очередь Алексей Пьянков пояснил, что в ходе следствия неоднократно выезжал за рубеж, но всякий раз возвращался, сообщает издание 66.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года глава МУГИСО Алексей Пьянков был задержан в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве. Также были арестованы два его заместителя. Впоследствии защита Алексея Пьянкова ходатайствовала о смягчении меры пресечения для подзащитного на домашний арест, а затем он и вовсе вышел на свободу под денежный залог в размере двух миллионов рублей.

По версии следствия, бывший глава МУГИСО и его подчинённые получали взятки в крупном размере, а также допустили растрату государственных средств. В свою очередь обвиняемые своей вины не признают.

Напомним, что также под следствием находится другой бывший чиновник МУГИСО Игорь Разунин. Ранее он возглавлял департамент рекламы Мингосимущества Свердловской области. В конце 2016 года экс-чиновника отправили под домашний арест. А в конце 2018 года дело было передано в суд, но в начале декабря Игорь Разунин не явился на заседание суда. Его местонахождение не известно до сих пор и он объявлен в розыск.