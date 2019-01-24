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Ветерану войны из Хакасии исполнилось сто лет

Общество

Василий Брыляков родился он 23 января 1919 года в городе Оса Пермской области

Ветерану войны из Хакасии исполнилось сто лет
Иллюстрация: R-19.ru
Василий Сергеевич Брыляков

Абакан, 24 января 2019, 06:41 — REGNUM  Столетний юбилей отпраздновал 23 января житель Абакана (Хакасия) Василий Брыляков. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве социальной защиты.

В честь этого события Василию Сергеевичу вручили персональное поздравление президента РФ Владимира Путина и памятный подарок.

Василий Брыляков родился 23 января 1919 года в городе Оса Пермской области в многодетной семье. Его отец был сапожником, а мать работала по найму. В октябре 1939 года Василия Брылякова призвали на срочную службу в ряды Вооруженных сил СССР на Дальний Восток. Через год он принял Военную Присягу. Брылякову присвоили звание главного старшины.

С мая 1940-го по июнь 1946 года он был специалистом телеграфных аппаратов, командиром отделения береговой обороны Тихоокеанского флота. Участник войны с Японией. Уволен в запас 15 марта 1947 года. После демобилизации работал на предприятиях Самарканда, Новосибирска, Абакана. Был заместителем секретаря партийной организации «Абаканцементстрой», секретарём партийной организации «Хакастехопторг».

Награждён Орденом Отечественной войны II степени; медалью «За Победу над Японией»; Юбилейной медалью «За доблестный труд (за воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия Владимира Ильича Ленина»; медалью Жукова; медалью «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов»; юбилейными медалями; знаками «Ветеран Краснознаменного Тихоокеанского флота»; «Ветеран Военно-Морского Флота России»; «300 лет Российскому Флоту».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2019 года в Бурятии отметил 100-летний юбилей участник Великой Отечественной войны, военный разведчик Хурган Анхаевич Бадмаев.

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