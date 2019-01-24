Численность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человек

Пекин, , 06:25 — REGNUM Власти Китая ожидают относительно стабильный рост численности населения страны в ближайшем будущем, несмотря на снижение числа новорожденных, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Предсказывается, что сокращение числа новорожденных будет продолжаться каждый год в течение определенного количества лет в будущем, но по-прежнему рождаться будет больше в стране, чем умирать, тем более настоящее время в Китае проживает 100 млн женщин детородного возраста, отметил глава департамента статистики населения и занятости при Национальном бюро статистики Ли Сижу.

Численность населения материковой части Китая достигла 1,39 млрд человек по данным на конец 2018 года, увеличившись на 5,3 млн человек в сравнении с годом предыдущим. Количество новорожденных составило 15,23 млн. Ли объяснил замедление роста числа новорожденных меньшим числом женщин детородного возраста, которые заводят второго ребенка.

В 2015 году власти Китая разрешили гражданам страны заводить по два ребенка, отменив действовавшую несколько десятилетий политику «одна семья — один ребенок», призванную не допустить фатального перенаселения страны. Это привело к стремительному старению населения страны. Так, доля людей старше 60 лет от общей численности населения выросла на 0,6% в 2018 году. В связи с этим снизилась и доля людей трудоспособного возраста.

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