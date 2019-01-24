Четверг, 24 Января 2019 года
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Жители Москвы увидели редкое явление — гало

Общество

Фотографии этого явления быстро разлетелись по социальным сетям

Москва, 24 января 2019, 03:38 — REGNUM  Жители Москвы и некоторых районов Подмосковья увидели редкое оптическое явление — гало. Фотографии этого явления быстро разлетелись по социальным сетям.

https://www.instagram.com/p/Bs-XgzHA5Yl/

Из-за наличия ярких точек вокруг солнца создается иллюзия присутствия в небе сразу трех источников света. По данным Гидрометцентра РФ, такой оптический феномен возникает при антициклонах. Оно связано с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах высоких облаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 января жители Москвы и северных регионов РФ могли наблюдать кроваво-красное затмение Луны.

Читайте ранее в этом сюжете: Кровавое лунное затмение началось над Москвой

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