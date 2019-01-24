Основатель Alibaba рассказал о человеческой глупости

Давос, Швейцария, , 03:20 — REGNUM Человеческая глупость намного страшнее окнологических заболеваний, заявил основатель компании Alibaba Джек Ма в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Видео выступления опубликовано на официальной странице компании в Twitter.

Китайскому бизнесмену задали вопрос, какие качества он наиболее ценит в сотрудниках своей компании. Ма ответил, что, в первую очередь, он ценит их ум. Он добавил, что если человек — глуп, то это страшнее, чем заболевание раком, так как глупость нельзя вылечить.

При этом, по мнению Ма, хороший работник должен всегда искать сначала недостатки в своей собственной работе, а не жаловаться на других.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября 2018 стало известно, что китайский капиталист Джек Ма является членом Коммунистической партии Китая. В одной из статей в государственной газете «Жэньминь жибао» он был назван членом КПК и номинантом на премию за вклад в реформирование экономики.

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