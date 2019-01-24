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Известный кинооператор Валерий Никонов скончался на 77-м году жизни

Общество

Никонов скончался в результате болезни

Москва, 24 января 2019, 00:40 — REGNUM  В Москве на 77-м году жизни скончался известный кинооператор Центральной студии документальных фильмов Валерий Никонов, сообщает пресс-служба союза кинематографистов РФ.

Сообщается, что Никонов скончался в результате болезни. Последние годы он находился на аппарате искусственного дыхания. Отмечается, что, несмотря на болезнь, Никонов поддерживал связь с Гильдией кинооператоров и участвовал в обсуждении памятника фронтовым кинооператором.

Прощание с Заслуженным деятелем искусств РФ Валерием Никоновым состоится 25 января в ритуальном зале ЦКБ в 12:00 мск.

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