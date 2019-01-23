Российские спортсмены подали иск против канадского юриста Ричарда Макларена

Москва, , 23:02 — REGNUM Группа российских спортсменов, пострадавшая от лживых обвинений в употреблении допинга со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), подала коллективный иск о защите чести и достоинства к главе независимой комиссии WADA Ричарду Макларену, и вручение иска было зафиксировано. Об этом сегодня, 23 января, сообщил в интервью РИА Новости бывший президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут.

Напомним, что доклад Макларена стал документом, на основании которого множество российских спортсменов не смогли попасть на Олимпийские игры и получили многолетние дисквалификации. Однако в докладе Макларена не было ни одного доказанного факта применения российскими спортсменами допинга. Фактически доклад был составлен на основании слухов и неверифицированных заявлений.

Ещё летом 2018 года группа российских спортсменов заявила, что подает иск против Макларена. Сложность заключалась в том, что Макларен находится в канадской юрисдикции, а по законам Канады для начала делопроизводства необходимо зафиксировать вручение иска ответчику.

По словам Бута, на протяжении полугода они пытались зафиксировать вручение иска. И вот теперь это удалось сделать.

«Макларен пока никак не отреагировал на это, думаю, он оценивает ситуацию, разбирается. Я и несколько спортсменов, чьи имена пока назвать не могу, подали иск на сумму около шести миллионов канадских долларов (около 300 миллионов рублей) в Верховный суд Онтарио», — рассказал Бут.