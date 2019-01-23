Среда, 23 Января 2019 года
23:04:53 МСК

В Конго выявлено рекордное число заболевших лихорадкой Эбола

Общество

К настоящему моменту жертвами Эболы на востоке Конго стали 439 человек

Киншаса, 23 января 2019, 23:04 — REGNUM  В Конго зафиксировано рекордное для последней вспышки число подтвержденных случаев заболевших лихорадкой Эбола за один день, 23 января передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Конго, за день в провинциях Итури и Северное Киву были подтверждены 14 новых случаев заболевания, что является самым большим числом с начала вспышки Эболы в августе 2018 года.

По информации ВОЗ, к настоящему моменту жертвами Эболы на востоке Конго стали 439 человек. Жертвами Эболы во время эпидемии 2013−2016 годов стали более 11 тыс. жителей Западной Африки.

Читайте также: Минздрав Конго обещает не допустить заражений вирусом Эбола на выборах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лихорадка Эбола
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить