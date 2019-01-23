ОНФ не нашел подтверждения фактов голодных обмороков школьников в Кузбассе

Кемерово, , 22:06 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта в Кемеровской области вошли в состав областной комиссии, созданной для проверки информации об участившихся случаях голодных обмороков детей в сельских школах региона, озвученной уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрием Кислицыным в ходе его доклада на сессии областного совета.

Напомним, в среду, 23 января, детский омбудсмен сообщил депутатам, что только за декабрь к нему поступили десятки обращений от педагогов из сельских школ с просьбой помочь в оплате питания учеников, поскольку они падают в обморок прямо на уроках. Омбудсмен подчеркнул, что для решения вопроса с питанием он был вынужден обратиться за помощью к коммерческим предприятиям, а также предложил обратить внимание на проблему депутатам облсовета.

Заявление детского омбудсмена вызвало большой общественный резонанс как в Кузбассе, так и за его пределами. Реакция областных властей последовала незамедлительно. Они назвали информацию об обмороках в школах сомнительной. В Кузбассе была создана специальная комиссия из представителей органов власти, депутатов и общественников, которая проверила образовательные учреждения на наличие подобных фактов. В неё вошли и представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Кемеровской области.

«Мы проверили сегодня ряд образовательных учреждений Кемеровского муниципального района, пообщались с родителями школьников и учителями, проверили наличие продуктов в школьных столовых. В рамках проверки факты голодных обмороков не нашли своего подтверждения. Подобных обращений ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало. Данные факты не зафиксированы в журналах школьных медиков, работа по контролю за состоянием детей со стороны медицинского персонала отлажена. Горячим питанием сегодня охвачены 85−90% обучающихся, остальные отказываются от школьного питания по разным причинам, в основном берут обеды с собой из дома. На питание детей из опекунских и малообеспеченных семей районный бюджет выделяет чуть более 400 тыс. рублей. Местные сельхозпроизводители, действительно, оказывают помощь школам продуктами питания, но это рассматривается лишь как дополнительная поддержка и позволяет улучшить ассортимент и качество питания детей, а также снизить его стоимость», — рассказал член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов.

Он также отметил, что уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын, отказался назвать представителям Народного фронта, в каких конкретно школах были выявлены случаи голодных обмороков детей, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.

«Мы уделяем серьезное внимание вопросам качества школьного питания и, разумеется, будем продолжать эту работу. Если кто-то располагает информацией о том, что подобные факты имеют место быть, то есть общественные структуры, Общероссийский народный фронт, к нам всегда можно обратиться с конкретными данными об образовательном учреждении, фамилии ребенка, для того чтобы можно было не говорить голословно, а разбираться в каждом конкретном случае в отдельности», — подчеркнул Юрий Скворцов.

Комиссия с участием представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта в Кемеровской области намерена в течение двух недель проверить все сельские школы Кемеровской области.

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