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Мусор из Подмосковья нелегально завозят и сбрасывают во дворах Москвы

Общество

Один из участников пожаловался префекту на подмосковных застройщиков, которые свозят мусор в Москву и выбрасывают его

Мусор из Подмосковья нелегально завозят и сбрасывают во дворах Москвы
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Свалка

Москва, 23 января 2019, 21:52 — REGNUM  Строительный мусор из Подмосковья массово возят на запад Москвы. Об этом 23 января сообщил префект Западного административного округа (ЗАО) столицы Алексей Александров на встрече с жителями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Один из участников пожаловался префекту на подмосковных застройщиков, которые свозят мусор в Москву и выбрасывают его.

«Заколебали вести к нам мусор», — возмутился гражданин.

Александров ответил, что знаком с этой проблемой. Связана она с тем, что строителям стало сложнее решать вопрос с мусором. Поэтому отходы стали незаконно выбрасывать в Москве.

«Боремся вместе с полицией. Я так понимаю, строительным организациям перекрыли кислород в [Московской] области. Везти им некуда. Вот пошла тенденция сбрасывать строительный мусор во дворах», — сказал префект.

Бороться с этой проблемой сложно. Штраф за несанкционированную свалку на порядок меньше денег, которые платят за вывоз мусора, посетовал Александров.

«Я докладывал об этом, полиция завела несколько уголовных дел. Что делает подрядчик: нанимает частные машины. Штраф за несанкционированную свалку — 2,5 тыс. рублей, а вывезти мусор — 15 тыс. Мы машины ловим, на отстой ставим, всеми силами пытаемся образумить, но проблема есть. Не представляете, какие свалки у нас существуют. Окажите помощь — буду признателен. Ловите машины — фотографируйте их номера, примем меры», — пообещал префект.

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Полигоны и мусорные свалки
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