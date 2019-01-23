Пенсионер научил префекта ЗАО Москвы работать с кадрами

Москва, , 21:41 — REGNUM В Западном административном округе Москвы нерационально и неэффективно выстроена работа чиновников. Об этом префекту Алексею Александрову рассказал один из пожилых горожан на встрече в округе.

Большинство вопросов, по его подсчётам около 90 процентов, которые задали префекту на горожане, носят технический характер. Решать их должны помощники и сотрудники префектуры, районные власти. Это говорит о том, что служащие не справляются со своими обязанностями, сообщил префекту пенсионер.

Мужчина рассказал, как решить эту проблему.

«Вы даёте неделю или две на раскачку всем управам, после чего говорите что в определенные дни принимаете людей — всех. Принимаете только в присутствии своего заместителя и руководителя управы. Если они этот вопрос (с которым обратился гражданин на приёме) они могли решить и не решили, вы предупреждаете, один раз, второй, а потом прощаетесь. Тогда вопросы начнут решаться, а не обсуждаться», — посоветовал он префекту.

Гражданин также добавил, что такую же схему кадрового отбора он намерен предложить и президенту России Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи с гражданами у префекта состоялся острый диалог с жителями района Раменки, недовольными строительством высотного дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Префект ЗАО борцам со стройкой: «Когда квартиру покупали, чем думали?»