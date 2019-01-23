Префект ЗАО борцам со стройкой: «Когда квартиру покупали, чем думали?»

Москва, , 21:21 — REGNUM Настоящим скандалом обернулась дискуссия между жителями Раменки и главой ЗАО Алексеем Александровым. На встрече в округе префекту задали вопрос о стройке по адресу Мичуринский проспект 30Б, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас на Мичуринском 30Б происходит настоящая война. Это продолжается с конца декабря. Война заключается в том, что люди каждый день выходят на дежурства, встают перед тракторами. И на эту войну толкнули нас вы. Мы полгода оббивали пороги, нас не захотели услышать. Сегодня в Госдуме глава Минстроя высказал сомнения в качестве ПЗЗ (плавила землепользования и застройки)», — на повышенных тонах обратился к префекту один из жителей, протестующих против строительства.

Он высказал требование вынести Градостроительную земельную комиссию (ГЗК).

«Предоставить застройщику, которого префектура так опекает, другой участок и наконец-то услышать мнение москвичей. Муниципальные депутаты давно высказались за то, чтобы отменить строительство. Я могу добавить, что была встреча с замначальника (департамента) градостроительной политики Москвы, на которой было сказано, что префектура должна учредить конфликтную комиссию по стройке. Пожалуйста пойдите на встречу жителям. Борьба длится уже полгода, вынуждены добиваться вашей отставки, уже на петиции (за отставку Александрова) 1,6 тыс. подписей собрано. Вынесите этот вопрос на обсуждение!» — требовал житель Раменок.

Префект попытался сдержать удар.

«Коллеги, вы не обижайтесь на меня. Я вас по-человечески хочу спросить: вы, когда покупали квартиры, о чем думали? Вы приходили к префекту? Вы покупали эти квартиры за деньги, строительная площадка была огорожена?» — ответил вопросом Александров и тут же сам дал ответ: «Была!».

"Теперь вы приходите и говорите: «Ты сволочь, префект, отмени стройку». Я отправил документы в прокуратуру, в стройнадзор. Мы везде получили положительные ответы (о законности стройки). Я готов был ходить с вами в красивых майках «Мы за сквер». У вас, что совести не хватает? Вы видели, что там стройка огорожена, а теперь требуете, чтобы там был сквер. Теперь вы хотите, чтобы я сказал: «Инвестор, иди отсюда, мои жители не хотят, чтобы ты строил». Поэтому я говорил вам — уберите сквер, вернитесь к школе (к предложению построить школу, а не жилой дом — прим.) хотя бы, которая была изначально (предусмотрена проектом — прим.). Но вы умные, ходите к замминистра. Есть ответ прокуратуры насчёт дома. Я не хочу, чтобы там строился дом. Дальше чего? Я в данном случае точно такой же «желатель» нестроительства этого дома, как и вы. Там, где вы должны были отстаивать свои интересы — вы посидели и ушли», — упрекнул префект граждан.

Глава префектуры заявил, что отменить стройку или создать конфликтную комиссию по этому вопросу за пределами его полномочий.

«Откройте пожалуйста положения о префектуре, посмотрите мои слова. Вы просили написать письмо? Я написал, что строительство нецелесообразно, что развивается конфликт. Если вы вступаете в отношения инвестором, платите деньги, подойдите и спросите у инвестора, как будет развиваться территория», — подытожил свою речь чиновник.

Но участников встречи его аргументы не устроили:

«Откуда там взялось здание 60 метров? На момент покупки там была школа, детский сад», — закричал один из присутствующих.

«Вы можете вынести это на комиссию (ГЗК — прим.)», — поддержал борцов со стройкой другой гражданин.

«Там война идет, вы не представляете, что там творится», — послышался из зала женский голос.

На все эти возмущенные возгласы префект приводил все тот же аргумент:

«Так почему вы там покупали квартиры? Вы хорошо говорите, строительная площадка была огорожена…»

Спустя несколько мгновений префекту удалось вернуть ситуацию под свой контроль перефразом всё тех же доводов.

«Площадка была огорожена? Была! — сказал он. — Вы столько денег потратили на создание роликов, на сбор подписей (за отставку префекта), вместо того, чтобы нанять юристов. Я не принимаю решений, что вы мне доказываете, я вас направил в орган, который может решить ваш вопрос, — вы оттуда ушли. Я готов еще раз отправить запрос в Градостроительную комиссию, готов вас поддержать. Но вы запускаете. Не надо меня убеждать. Сперва вы хотели сквер, теперь хотите школу или детский садик. Ну была строительная площадка — вы же видели. Территория у вас частная, дома частные, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации — частные, а когда произошла авария — у вас префект всю ночь сидел и решали вопрос, а управляющая компания даже не появилась», — напомнил гражданам начальник префектуры ЗАО.

Идею же создать на месте стройки сквер Александров оценил как «бесперспективную» и назвал более целесообразным добиваться строительства школы или детского сада вместо жилого дома.

«Вы замкнулись в своем мире. У вас не получается, вы говорите: «Префект — враг народа». Я не враг народа. Вам нужно идти в департамент градостроительной политики и там создавать конфликтную комиссию. Отстаивать идею, чтобы на вместо стройплощадки сделали сквер — я считаю это бесперспективно», — сказал чиновник.

«Вынесите вопрос о приостановлении стройки на ГЗК», — попросили жильцы.

Однако тот снова ответил, что это не в его власти. Вместо этого посоветовал жителям договариваться с главой управы района и вызвался организовать совещание, чтобы поддержать рабочую группу в департаменте строительства.

«А ваша идея создать конфликтную комиссию — бесперспективная идея. Я вам говорил — вы идете своим путем», — произнёс Александров.

На этом обсуждение вопроса закончилось.

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