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В московских Раменках жители митингуют против «дома-монстра»

Общество

Горожане недовольны возведением многоэтажки по адресу Мичуринский проспект, 30Б

В московских Раменках жители митингуют против «дома-монстра»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Москва, 23 января 2019, 20:17 — REGNUM  В Москве проходит митинг против строительства высотного дома в районе Раменки, передаёт 23 января корреспондент ИА REGNUM.

Горожане недовольны возведением многоэтажки по адресу Мичуринский проспект, 30Б. Будущее строение они называют «домом-монстром».

Протестное мероприятие согласовано с властями. На него собралось несколько сотен человек. Поддержать местных жителей пришли представители оппозиционных политических партий и общественных движений.

Жители рассказывают, что в районе ведётся уплотнительная жилая застройка, в то время как объектов социальной инфраструктуры не хватает. Выступающие выходят с различными предложениями о том, как им дальше продолжать борьбу — от составления петиции до физического сопротивления.

Гостями мероприятия стали москвичи из района Кунцево, где также ведётся сопротивление строительству высотки.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о конфликте в Раменках 23 января был задан в Государственной думе РФ главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву.

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