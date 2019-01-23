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Синоптики рассказали о погоде в Москве в предстоящие выходные

Общество

В выходные в столичном регионе усилятся метели, но со следующей недели потеплеет выше климатической нормы

Синоптики рассказали о погоде в Москве в предстоящие выходные
Дарья Драй © ИА REGNUM
Снегопад

Москва, 23 января 2019, 19:59 — REGNUM  В предстоящие выходные, 26−27 января, в Московском регионе ожидаются сильные снегопады и метели. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, захватившие почти всю европейскую часть России морозы продержатся в регионе до конца рабочей недели. В выходные, благодаря южному циклону, они начнут отступать, а в начале следующей недели температурный режим не только вернётся в рамки климатической нормы, но и превысит её.

Ближайшие три ночи, согласно прогнозам, останутся такими же холодным: температура воздуха в столице будет составлять −17…−20 градусов, а в Подмосковье местами ожидается до — 27. В дневные часы температура будет находиться в пределах −10…−15 градусов, что на 5−6 градусов ниже нормы.

В выходные дни погода в столичном регионе испортится. В субботу усилится восточный ветер, из-за чего ожидаются метели. В воскресенье понемногу начнёт стихать, к вечеру снегопады ослабнут, и температура повысится до −8…−10 градусов, что уже соответствует климатической норме.

Ожидается, что погода прибавит работы сотрудникам коммунальных служб — по расчётам, до конца недели в столице может выпасть около 20% месячной нормы осадков.

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