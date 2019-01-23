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Аэропорт Сургута проверяют после попытки угона самолёта «Аэрофлота»

Общество

Прокуратура устанавливает, насколько в воздушной гавани обеспечена транспортная безопасность

Аэропорт Сургута проверяют после попытки угона самолёта «Аэрофлота»
alexandergroshev
Аэропорт Сургута

Ханты-Мансийск, 23 января 2019, 19:49 — REGNUM  В Югре Уральская транспортная прокуратура проверяет аэропорт Сургута. Поводом к этому стала попытка угона самолёта авиакомпании «Аэрофлот», который следовал в Москву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Представители прокуратуры намерены оценить транспортную безопасность в аэропорту. Среди прочего они изучат и то, насколько полно был проведён досмотр пассажиров самолёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка угнать самолёт в Афганистан была предпринята 22 января через 15 минут после вылета из Сургута в Москву. Командир лайнера экстренно посадил его в Ханты-Мансийске. Затем прямо в салоне воздушного судна угонщик был задержан.

Сейчас он отправлен в СИЗО до 22 марта. А большинство пассажиров ночью улетели в Москву резервным бортом. Тем, кто опоздал на стыковочные рейсы, власти обещают возместить все финансовые потери.

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Попытка угона самолета Сургут — Москва 22.01.2019
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