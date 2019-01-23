В Таджикистане образование на русском языке получают только 4,4% учащихся

Душанбе, , 19:39 — REGNUM Только 4,4% учащихся в Таджикистане получают образование на русском языке. Такие данные приводит министерство образования и науки страны.

Подавляющее большинство таджикистанцев учатся на таджикском языке — 89% учащихся. Кроме того, в Таджикистане обучение ведется и на других языках — на узбекском (6%), киргизском (0,4%), туркменском и английском (по 0,1%).

В ведомстве подсчитали и количество образовательных учреждений. Дневных общеобразовательных заведений в стране работает 3,8 тысячи. Там обучаются 1 млн 970 тыс. человек — на 63,7 тыс. больше, чем в предыдущем учебном году (2017/2018). Университетов, институтов и академий насчиталось 35 плюс четыре филиала. Высшее образование в 2018/2019 учебном году в Таджикистан получают 209,8 тыс. человек.

Напомним, что в своем ежегодном послании парламенту страны президент Эмомали Рахмон назвал неудовлетворительным уровень преподавания русского и английского языка. И потребовал принять конкретные меры по его усовершенствованию.

Что же касается образования на русском языке по другим предметам, то Россия, по просьбе Таджикистана, оказывает свою поддержку. На ближайшие годы запланировано строительство пяти школ, где обучение будет проводиться на русском языке. Кроме того, уже второй год российские учителя-предметники отправляются в Таджикистан для повышения уровня русскоязычного образования в стране.

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Также оказывается гуманитарная поддержка в сфере образования в виде литературы на русском языке — научной, методической и художественной.