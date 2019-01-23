Шестеро пассажиров рейса Сургут — Москва не улетели резервным бортом

Ханты-Мансийск, , 19:28 — REGNUM В Югре шестеро из 67 пассажиров самолёта Сургут — Москва отказались вылетать резервным бортом, который был прислан за пассажирами лайнера, захваченного 41-летним Павлом Ш. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Четверо из них решили улететь утром 23 января. Ещё двое вернулись в Сургут.

Как отметила глава региона Наталья Комарова, тем пассажирам, которые опоздали на стыковочные рейсы, необходимо возместить все финансовые потери. Такое поручение она дала своим подчинённым. Кроме того, Комарова дала поручение оказать гражданам необходимую им правовую поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января после вылета из аэропорта Сургута в Москву один из пассажиров самолёта 41-летний Павел Ш. потребовал отправить лайнер в Афганистан. Самолёт срочно сел в Ханты-Мансийске, где угонщика и задержали. За пассажирами выслали резервный самолёт. А угонщик теперь арестован минимум до 22 марта. Ему грозит до 12 лет колонии.