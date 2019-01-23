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Правительство Южной Кореи выделит средства на развитие транспортной службы

Общество

Данная служба будет работать в сельской местности

Сеул, 23 января 2019, 19:23 — REGNUM  В некоторых сельскохозяйственных и рыбацких деревнях в Южной Корее, где плохо ходит общественный транспорт, все большую популярность набирают «Такси за 100 вон», сообщает YTN.

«Такси за 100 вон» — служба такси и небольших автобусов, поддерживаемая местными органами власти и заменяющая маршрутные автобусы, которые почти не ходят в отдаленных районах страны. Кроме того, стоимость услуг данного такси колеблется в районе 100 вон (~$0,088)

Данная служба впервые была запущена в 2014 году в нескольких районах страны, однако в этом году Министерство земли, инфраструктуры и транспорта выделит 7,2 млрд вон (~$6,36 млн) в качестве поддержки «Такси за 100 вон» и 48 млрд вон (~$42,4 млн) для поддержки автобусов.

Предполагается, что стоимость проезда в автобусах будет варьироваться от 600 ~ 1000 вон ($0,53 ~ $0,88).

По сообщению правительства, данная служба поспособствует не только предоставлению транспортных услуг, но и существенному улучшению медицинских и социальных услуг для пожилых людей в сельской местности.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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