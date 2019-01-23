Орловское обвинение просит для датского проповедника 6,5 лет колонии

Орел, , 17:40 — REGNUM Реальный срок лишения свободы попросило государственное обвинение у Железнодорожного суда Орла для гражданина Дании Денниса К., который обвиняется в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации). Прения в суде проходят сегодня, 23 января.

Как сообщил «Коммерсантъ», гособвинение запросило у суда для обвиняемого наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Дании Деннис К. был задержан, а затем арестован в мае 2017 года. Он обвиняется органами следствия в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации): лидер ячейки организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зная о решении суда, который еще в 2016 году запретил деятельность регионального отделения организации, продолжал проводить коллективные собрания, богослужения, распространять религиозную литературу.

Отметим, что в 2016 году орловский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей гражданина США — он расклеивал на домах по улице Пушкина в областном центре объявления, приглашающие принять участие в богослужении «в целях изучения Библии», при этом не являясь членом либо руководителем какой-либо религиозной организации.

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