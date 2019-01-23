В Ярославле мэрия и прокуратура спорят из-за светофора

Ярославль, , 17:37 — REGNUM Прокуратура Ярославля направила в суд иск с требование установить светофор в месте примыкания проспекта Октября к Красной площади. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В прокуратуру обратился главный государственный инспектор Ярославской области. Он считает, что на этом перекрестке движение пешеходов небезопасно.

Установлено, что интенсивность движения транспортных средств на указанном участке дороги составляет более 600 единиц в час. При этом вопреки требованиям законодательства на дороге не введено светофорное регулирование с применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеходном переходе», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Однако в мэрии города с требованиями ГИБДД и прокуратуры не согласны.

Светофор устанавливать не планируем. Этот вопрос будет рассматриваться в суде. Если на Красной площади установить светофор, это создаст затруднения в движении на данном участке. Улица Советская и проспект Октября сильно загружены транспортом, будут пробки — встанет весь город», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

С мэрией согласен и координатор общественного движения «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Если будет светофор, транспорт, который движется с Красной площади на проспект Октября, на запрещающий сигнал будет останавливаться на площади, на круговом движении. Это остановит круг, не смогут проехать те, кто выезжает с других примыкающих улиц и кто едет с круга на улицы Ушинского и Советскую. Встанет все в окрестностях площади», — сказал ИА REGNUM Темур Абдуллаев.

В Ярославле не в первый раз требования законодательства к организации дорожного движения конфликтуют с самим дорожным движением. Так попытка перенастроить светофоры по требованиям ГОСТа вызвало коллапс в центре города.

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