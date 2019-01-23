Таджикских школьников проверяют на ВИЧ

Душанбе, , 17:28 — REGNUM Всех школьников трех городов Таджикистана — Душанбе, Турсунзаде и Куляба — проверяют на ВИЧ для своевременного выявления инфекции среди учащихся в городах зоны риска.

Как отметили в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД, обследование уже проводится с 15 января и продлится до 10 февраля. По словам заместителя директора этого центра Дилшода Сайбурхонова, соответствующий приказ подписан в министерстве здравоохранения и в министерстве образования и науки. Обследование проводится согласно протокольному поручению №4, которое было принято правительством страны 27 апреля 2018 года. Проведение анализов финансируется за счет правительства. Сотрудники работают бесплатно.

«В соответствии с планом, в рамках этого мероприятия 118 719 учащихся с 1 по 11 классы, в том числе 20 845 учеников города Куляба, 32 306 учеников Турсунзаде и 68 406 учеников столицы будут обследованы на наличие ВИЧ», — цитирует «Азия-Плюс» приказ министра здравоохранения и социальной защиты.

Исследования обещают проводить только с письменного согласия родителей, стерильность во время проведения процедуры и анонимность при получении результатов гарантируют.

По данным ЮНЭЙДС (объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД), в Таджикистане проживает более 8 тысяч человек с ВИЧ. По подсчетам ВОЗ, в этой стране живут 115 ВИЧ-позитивных людей на 100 тыс. населения.