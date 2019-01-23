Среда, 23 Января 2019 года
17:21:47 МСК

Глава белгородского посёлка пожаловался прокурору на поборы УК

Общество

Александр Попов уверен, что комиссию при оплате квитанций взимают незаконно

п.г.т. Разумное, Белгородская область, 23 января 2019, 17:21 — REGNUM  В Белгородской области глава посёлка Разумное Александр Попов просит прокуратуру проверить законность действий управляющей компании, которая берёт комиссию при оплате услуг ЖКХ. Документ с подписью Попова опубликовало интернет-сообщество «Разумное on-line».

По утверждению Попова, ООО «Управляющая Компания жилищным фондом» взимает комиссию при оплате коммунальных платежей, что противоречит законодательству о защите прав потребителей — приём платежей не является отдельной услугой.

Глава посёлка городского типа Разумное обратился к прокурору Белгородского района с просьбой провести проверку и по данному факту и привлечь виновных к ответственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Регулирование в жилищно-коммунальной сфере
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить