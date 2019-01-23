Глава белгородского посёлка пожаловался прокурору на поборы УК

п.г.т. Разумное, Белгородская область, , 17:21 — REGNUM В Белгородской области глава посёлка Разумное Александр Попов просит прокуратуру проверить законность действий управляющей компании, которая берёт комиссию при оплате услуг ЖКХ. Документ с подписью Попова опубликовало интернет-сообщество «Разумное on-line».

По утверждению Попова, ООО «Управляющая Компания жилищным фондом» взимает комиссию при оплате коммунальных платежей, что противоречит законодательству о защите прав потребителей — приём платежей не является отдельной услугой.

Глава посёлка городского типа Разумное обратился к прокурору Белгородского района с просьбой провести проверку и по данному факту и привлечь виновных к ответственности.