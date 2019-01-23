В Ярославской области просят вернуть бесплатные обеды студентам-детдомовцам

Ярославль, , 17:20 — REGNUM Ярославское отделение Общероссийского народного фронта обратилось в областную думу с просьбой вернуть бесплатное питание для воспитанников детских домов, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Студенты-воспитанники детдомов лишились возможности обедать в учебных заведениях после того, как в конце прошлого года были внесены изменения в социальный кодекс региона.

К активистам Народного фронта обратились представители попечительского совета детского дома «Солнечный» в Ярославле. Они рассказали, что девять воспитанников детдома учатся в учреждениях среднего профобразования. Ребята уходят на занятия рано утром и возвращаются в 15.00−16.30.

До недавнего времени дети бесплатно обедали в студенческих столовых, но 1 января 2019 г. вступили в силу поправки в социальный кодекс области, в соответствии с которыми подобная мера поддержки существует только для учащихся из малоимущих, многодетных семей и инвалидов.

«Воспитанникам детских домов старше 14 лет выделяют 136 рублей в месяц на личные расходы, студенты ежемесячно получают стипендию в размере 600−900 рублей. Однако даже если ребята будут тратить все деньги на еду, то не смогут нормально питаться днем в течение целого месяца. А ведь есть и другие важные для детей статьи расходов, например мобильная связь», — сообщили в попечительском совете.

Общественники считают, что внесенные в нормативно-правовую базу региона изменения нарушают права сирот, которые находятся на воспитании в детдомах.

«Согласно СанПиНам, интервалы между приемами пищи детей не должны превышать трех с половиной — четырех часов. Мы прекрасно понимаем, что возможности областного бюджета ограничены, но экономить на питании сирот недопустимо», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ Вера Даргель.

Активисты Общероссийского народного фронта направили письмо председателю облдумы Алексею Константинову с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в социальный кодекс области и вернуть студентам-воспитанникам детских домов право на бесплатное одноразовое питание в дни занятий.