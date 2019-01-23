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Вход на море запрещён — житель Дагестана отгородил себе берег Каспия

Общество

Суд обязал устранить нарушение

Вход на море запрещён — житель Дагестана отгородил себе берег Каспия
Przemek Pietrak
Каспийское море на глобусе

Каспийск, Дагестан, 23 января 2019, 17:15 — REGNUM  В Дагестане местный житель ограничил доступ людей к побережью Каспийского моря. Мужчина возвёл каменную насыпь длиной 100 метров, которая огораживает береговую полосу площадью 4 тыс. м. Кроме того, на объекте установлен деревянный сруб, сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Надзорный орган установил, что объект капитального строительства возведен с существенными нарушениями градостроительных норм и правил, а именно — без утвержденного проекта и разрешения на строительство.

В связи с этим, прокурор Каспийска обратился в суд с иском о бездействии, в котором обвинил администрацию города и агентство по управлению государственным имуществом в РД. Городской суд исковые требования удовлетворил в полном объеме и потребовал убрать ограждение. Не согласившись с данным решением, мэрия города обжаловала его в апелляционном порядке. Однако Верховный суда Дагестана решение суда первой инстанции оставил без изменений.

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Напомним, в мае 2018 года Кумторкалинском районе Дагестана по требованию прокуратуры были демонтированы шлагбаумы, перекрывавшие доступ для населения к Каспийскому морю и его побережью в районе зоны отдыха.

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Каспий
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