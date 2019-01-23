В Южной Корее провели опрос на тему оскорблений студентов-медиков

Сеул, , 17:49 — REGNUM В Южной Корее студенты медицинских учреждений подверглись оскорблениям в университете или во время практики в больницах, сообщает YTN.

Комиссия по правам человека (National Human Rights Commission of Korea) провела опрос на тему оскорблений студентов и аспирантов медицинских учреждений, в котором приняло участие более 1700 человек.

Согласно проведенному опросу, за 2018 год 49,5% опрошенных (872 человека) подверглись оскорблениям во время учебной практики в больницах или во время учебы.

Кроме того, 136 девушек, принявших участия в опросе сообщили, что пострадали от физического контакта или неприличного поведения. Однако, 3,7% опрошенных подверглись сексуальному домогательству.