Юношу из Дагестана обвиняют в сборе денег для сирийских боевиков

Махачкала, , 17:07 — REGNUM По обвинению в финансировании терроризма перед судом предстанет 19-летний житель села Агачаул Карабудахкентского района Дагестана. Он собрал около 150 тысяч рублей, которые через посредников были переданы боевикам в Сирии, сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе Следственного комитета республики.

Обвинение полагает, что в июне 2016 года юноша познакомился в одном из мессенджеров с неким Мухаммадом и вступил с ним в переписку. Под влиянием нового товарища обвиняемый стал придерживаться радикальных исламистских взглядов и разделять идеи террористических организаций.

В октябре 2016 года житель села Агачаул организовал в интернете сбор денег для боевиков, используя банковскую карту и электронные кошельки. Собранные средства по указанию Мухаммада в 2017 году обвиняемый перевёл на карту двух местных жителей. При этом, как считает следствие, молодой человек осознавал, что деньги пойдут на нужды незаконных вооруженных формирований, созданных на территории Сирийской Арабской Республики. Оба соучастника-посредника объявлены в федеральный и международный розыск.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что за аналогичное преступление перед Северо-Кавказским окружным военным судом предстанет житель Карабудахкентского района Дагестана. Как рассказали в республиканской прокуратуре, обвиняемый с июня 2016 по сентябрь 2017 года через интернет-мессенджер собрал более 55 тысяч рублей, которые перевёл членам бандподполья.

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