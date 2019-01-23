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Свыше 18 тысяч студентов отметят Татьянин день в Подмосковье

Общество

Участников ждут концерты, спортивные и интеллектуальные игры, лекции, награждения и другие мероприятия

Красногорск, 23 января 2019, 17:06 — REGNUM  Свыше 18 тысяч подмосковных студентов примут участие в праздновании Татьяниного дня 25 января. Об этом заявила первый заместитель председателя правительства Московской области, министр образования региона Ольга Забралова.

Праздничные мероприятия пройдут в шести подмосковных вузах: Московском государственном областном университете, университете «Дубна», Орехово—Зуевском университете, Коломенском и Технологическом университетах, а также в Академии социального управления.

«В областных вузах и колледже «Подмосковье» в Клину пройдёт Всероссийская акция «Татьянка», организованная командой «Молодёжка ОНФ». Студенты получат открытки с образом «Татьянки» — собирательного персонажа, демонстрирующего зарисовки из студенческой жизни», — отметила Забралова.

Напомним, день российского студенчества ежегодно отмечается 25 января. Дата совпадает с Татьяниным днем — православным праздником, связанным с именем великомученицы Татьяны, покровительницы студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 25 января будут открыты 32 тематические площадки для студентов по всему городу.

Читайте подробнее: В Татьянин день в Москве откроется более 30 тематических площадок

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