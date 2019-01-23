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Обвиняемый в угоне самолёта Сургут — Москва арестован

Общество

До 22 марта

Ханты-Мансийск, 23 января 2019, 16:42 — REGNUM  В Югре арестован 41-летний Павел Ш., обвиняемый в угоне пассажирского самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва. Под стражей ему предстоит провести минимум до 22 марта

Решение о мере пресечения вынес суд Ханты-Мансийска. Именно в аэропорту этого города он и был задержан силовиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажир самолёта попытался заставить экипаж сменить курс на Афганистан. Но лайнер посадили в Ханты-Мансийске, якобы для дозаправки. Прямо в салоне самолёта Павел Ш. и был задержан.

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Попытка угона самолета Сургут — Москва 22.01.2019
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