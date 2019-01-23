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Творческий челлендж: в соцсетях перерисовывают фотографии в стиле аниме

Общество

Челлендж запустили во «ВКонтакте»

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Творческий челлендж: в соцсетях перерисовывают фотографии в стиле аниме
Иллюстрация: Скриншот страницы во «ВКонтакте» CRUNCH!
Пользователи перерисовывают смешные фотографии в стиле аниме

Москва, 23 января 2019, 16:38 — REGNUM  Паблик во «ВКонтакте» под названием CRUNCH! запустил челлендж, участники которого перерисовывают смешные фотографии в стиле аниме. На такой интерактив авторов сообщества вдохновил флешмоб #redraw_reigen, в котором Рейгана из японской веб-манги «Моб психо 100» превращают в героя мемов.

Челлендж запустили 20 января, однако он уже собрал более сотни творений. Некоторые участники полностью перерисовывают фотографии, другие же оставляют задний фон, добавляя только аниме-персонажа.

1
Пользователи перерисовывают смешные фотографии в стиле аниме
Иллюстрация: Скриншот страницы во «ВКонтакте» CRUNCH!
Пользователи перерисовывают смешные фотографии в стиле аниме
2
Пользователи перерисовывают смешные фотографии в стиле аниме
Иллюстрация: Скриншот страницы во «ВКонтакте» CRUNCH!
Пользователи перерисовывают смешные фотографии в стиле аниме
3
Пользователи перерисовывают смешные фотографии в стиле аниме
Иллюстрация: Скриншот страницы во «ВКонтакте» CRUNCH!
Пользователи перерисовывают смешные фотографии в стиле аниме
4
Пользователи перерисовывают смешные фотографии в стиле аниме
Иллюстрация: Скриншот страницы во «ВКонтакте» CRUNCH!
Пользователи перерисовывают смешные фотографии в стиле аниме
5
Пользователи перерисовывают смешные фотографии в стиле аниме
Иллюстрация: Скриншот страницы во «ВКонтакте» CRUNCH!
Пользователи перерисовывают смешные фотографии в стиле аниме

Ранее Apple запустил флешмоб «Снято на iPhone», в рамках которого владельцы устройств публикуют в социальных сетях снимки, сделанные на смартфоны, с хэштегом #ShotOniPhone. Десять лучших работ разместят на билбордах, в магазинах Apple и на сайте корпорации.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple запустила флешмоб «Снято на iPhone»

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