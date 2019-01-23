Творческий челлендж: в соцсетях перерисовывают фотографии в стиле аниме

Москва, , 16:38 — REGNUM Паблик во «ВКонтакте» под названием CRUNCH! запустил челлендж, участники которого перерисовывают смешные фотографии в стиле аниме. На такой интерактив авторов сообщества вдохновил флешмоб #redraw_reigen, в котором Рейгана из японской веб-манги «Моб психо 100» превращают в героя мемов.

Челлендж запустили 20 января, однако он уже собрал более сотни творений. Некоторые участники полностью перерисовывают фотографии, другие же оставляют задний фон, добавляя только аниме-персонажа.

Ранее Apple запустил флешмоб «Снято на iPhone», в рамках которого владельцы устройств публикуют в социальных сетях снимки, сделанные на смартфоны, с хэштегом #ShotOniPhone. Десять лучших работ разместят на билбордах, в магазинах Apple и на сайте корпорации.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple запустила флешмоб «Снято на iPhone»