Два миллиарда рублей направят в Воронежской области на ремонт соцобъектов

Воронеж, , 16:34 — REGNUM Два миллиарда рублей планируется направить на капитальный ремонт объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцзащиты в Воронежской области в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам совещания, которое провел губернатор Александр Гусев.

На совещании обсуждались вопросы по утверждению и реализации программы капитального ремонта социальных объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности на 2019−2021 годы. Губернатор обратил внимание, что столь масштабная программа по капитальному ремонту объектов социального назначения в регионе будет реализовываться впервые.

На данный момент уже сформирован перечень объектов, планируемых к финансированию в рамках областной адресной программы капитального ремонта на 2019 год. В ее подготовке активное участие принимали профильные департаменты социального блока, а также департамент финансов области, департамент строительной политики и департамент экономического развития области. Также в ходе совещания прозвучали отчетные доклады об исполнении поручений губернатора по вопросу капремонта школ, детских садов, медицинских учреждений, сельских клубов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Культура» Воронежской области будет выделено более 500 млн рублей. В частности, федеральный проект «Культурная среда» направлен на модернизацию 75 объектов культурной инфраструктуры региона, причем только 10% из них находятся в Воронеже, остальные 90% — в районах области. К 2024 году планируется приобретение оборудования для 12 современных кинозалов в 12 муниципальных образованиях. Шесть модельных библиотек будет создано в Аннинском, Павловском, Подгоренском, Эртильском, Новоусманском муниципальных районах, а также в Воронеже. Ново оборудование и инструменты получат 45 детских школ искусств и училищ области.