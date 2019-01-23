Депутат Госдумы от РСО-Алании Зураб Макиев отказался от доплаты к пенсии

Владикавказ, , 16:28 — REGNUM Депутат Госдумы Зураб Макиев не будет получать ежемесячную доплату к пенсии. Представитель Северной Осетии написал добровольный отказ от положенной ему добавки, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

«Подписал сегодня отказ от устанавливаемой ежемесячной доплаты к пенсии. То же самое сделали и мои коллеги по партии «Единая Россия», — сообщил депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Госдума приняла закон, дающий возможность депутатам и членам Совфеда добровольно отказаться от надбавок к пенсии. С инициативой принятия этого документа выступила «Единая Россия». С 1 января 2019 года каждый депутат может подать заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ и отказаться от полагающейся ему доплаты. В дальнейшем такая доплата ему больше не устанавливается.

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Напомним, от пенсионных преференций уже отказались спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, депутаты Сергей Боярский, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев, Дмитрий Морозов, Михаил Терентьев, Александр Карелин и другие.