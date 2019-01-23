В калужской деревне Хлуднево вспомнили фронтовой подвиг героев-чекистов

Калуга, , 16:20 — REGNUM Митинг, посвященный 77-й годовщине подвига бойцов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР, погибших в бою с немецко-фашистскими захватчиками в январе 1942 года, состоялся сегодня, 23 января, в деревне Хлуднево Думиничского района Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского регионального управления ФСБ России, в церемонии приняли участие офицеры и ветераны органов безопасности области, учащиеся специализированного класса пограничного профиля Калужского многопрофильного техникума, администрация области и муниципального образования, местные жители.

17 декабря 1967 года в деревне Хлуднево в память о героическом подвиге воинов-чекистов открыт обелиск боевой славы. Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР была сформирована в 1941 году в Москве. Перед подразделениями бригады стояли задачи по разведке тыла противника, выявлению планов командования немецкой армии, оказанию помощи советским войскам проведением диверсий в тылу врага. Ядром бригады являлись работники центрального аппарата, преподаватели и курсанты Центральной школы НКВД и Высшей пограничной школы. 23 января 1942 года отряду лыжников 2-го мотострелкового полка из состава ОМСБОН НКВД СССР была поставлена задача перейти линию фронта и внезапным ударом выбить врага из деревни Хлуднево Думиничского района. Ценой своей жизни 27 воинов-чекистов выполнили приказ и остановили продвижение гитлеровцев на город Сухиничи. В живых остались только пять человек.

За проявленное мужество и героизм 22 участника боя награждены орденами Ленина, два бойца — орденами Красного Знамени, один — орденом Красной Звезды. Заместителю политрука Лазарю Папернику присвоено высокое звание Героя Советского Союза посмертно. В честь Лазаря Паперника в 1966 году в Москве была названа улица.