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18 тыс. мужчин в Южной Корее берут отпуск по уходу за ребенком

Общество

Число мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком увеличилось на 47% с 2000 года

Сеул, 23 января 2019, 16:52 — REGNUM  Число мужчин, которые берут отпуск по уходу за детьми, увеличилось на 47%, сообщает YTN.

Согласно данным, предоставленным министерством труда Республики Корея, число людей, которые ушли в отпуск по уходу за ребенком в 2018 году, составило 99 тыс. человек, из них 18% — мужчины (17 600 человек).

Известно, что с 2000 по 2017 год число мужчин, которые брали отпуск по уходу за ребенком, увеличилось на 47%.

Согласно новостному источнику, это связано с изменением в социальной среде, поддержкой компаний, а также увеличением пособия по уходу за ребенком.

Кроме того, мужчинам, работающим в крупных компаниях, легче взять отпуск по уходу за ребенком, чем тем, кто работает на малых и средних предприятиях.

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